Ex OM : Courbis pourrait retrouver un banc en Ligue 1

Rolland Courbis pourrait retrouver un poste d’entraîneur. Le FC Nantes s’intéresse à l’ex coach de l’OM, après le licenciement d’Antoine Kombouaré. Les Canaris sont relégables et veulent assurer le maintien alors qu’il ne reste que quatre journées de Ligue 1 à jouer.

Rolland Courbis devient entraîneur en 1986, après avoir été défenseur central de 1971 à 1985, ayant principalement joué en France. Il a entraîné de nombreux clubs en Ligue 1 comme Toulon, Ajaccio, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille…. C’est d’ailleurs avec l’OM qu’il atteint la finale de la Coupe de l’UEFA, l’actuelle Ligue Europa, en 1999, perdue 0-3 face à Parme. Sa dernière aventure en tant que coach s’est déroulé en 2022, avec le FC Sète, pensionnaire de National 2. Entre ses diverses expériences d’entraineur, Courbis est devenu consultant pour radio et la télévision. Il est passé par Canal+, France 2 et est aujourd’hui sur RMC. On l’entend notamment durant l’After Foot, aux côtés de Daniel Riolo et Gilbert Brisbois.

« Si le FC Nantes m’avait appelé ? Impossible pour moi de refuser. Un duo avec Ziani aurait pu être redoutable », Courbis #FCNantes https://t.co/GoJ4EZfDaV — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) May 10, 2023

Une arrivée au FC Nantes ?

Rolland Courbis pourrait être le prochain entraîneur du FC Nantes. Après avoir remporté la coupe de France et terminé 9e de Ligue 1 la saison passée, les canaris sont en grande difficulté cette saison. Le club a connu une belle aventure en Ligue Europa, éliminé part la Juventus 1-4 au score cumulé, après une deuxième place dans leur poule. Mais l’équipe a été humiliée 1-5 en finale de la coupe de France par Toulouse. Et elle est aujourd’hui relégable avec deux points de retard sur le maintien, à quatre journées de la fin. Le président Nantais Waldemar Kita a remercié Antoine Kombouaré et souhaite nommer un nouveau coach pour sauver le club. Il pourrait voir en Rolland Courbis, celui qui évitera la relégation.