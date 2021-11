Daniel Riolo détruit cet ancien coach de l’OM !

Daniel Riolo n’est pas tendre avec certains joueurs mais aussi avec certains entraineurs. Si Pascal Dupraz a souvent été sa cible favorite, le journaliste de l’After Foot a bien du mal avec l’ancien coach de l’OM et de Lyon, Rudi Garcia. Désormais consultant sur Canal + pour les matchs de Ligue des Champions, Garcia est revenu sur la difficulté du métier en taclant les supporters. Daniel Riolo n’avait pas apprécié et l’a redit…

Rudi Garcia, ancien coach de l‘OM a fait du « Rudi Garcia » mardi dernier sur le plateau de Canal +, Daniel Riolo en avait profité pour tacler l’entraîneur français, il en a remis une couche :

Rudi Garcia est complètement à la rue — Riolo

« Soit Rudi Garcia n’a pas appris à lire l’Italien, soit il avait les oreilles bouchées, soit il était pas devant les médias. Toute son analyse, tout son propos n’ont ni queue ni tête. Il n’y a rien qui tient debout dans ce que dit Rudi Garcia. Et ça fait des années que ça dure. Il est complètement à la rue, largué. Je me demande s’il va retrouver un poste. J’en doute. Vraiment. » Daniel Riolo— Source: RMC (10/11/21)

Jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger — Garcia

« Ça peut être dur pour la famille. Après si je prends mon exemple, je suis assez blindé. Encore une fois il suffit de se concentrer sur le travail au quotidien avec ses joueurs. Ne pas lire, ne pas écouter… C’est quand même un des rares métiers où l’on est jugé par des gens qui n’ont pas la compétence de vous juger, mais c’est comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. Donc il faut l’accepter. Mais encore une fois il y a tellement de bons moments dans ce métier-là […] Moi je suis heureux de le faire, mais il devient un peu plus compliqué maintenant. Je suis passé en Italie et je pense que le terme de mister (monsieur ndlr) c’est quand même plus respectueux pour la fonction. C’est quelque chose de bien en Italie » Rudi Garcia – Source: Canal + (03/11/21)