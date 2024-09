Mercato concurrents OM : c’est confirmé à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après 1 victoire et 2 défaites, le début de championnat des Lyonnais est bien compliqué. En plus de ça leur directeur sportif, David Friio vient d’être mis à pied par John Textor. Une décision qui fait suite au mercato estival raté.

Décidément les olympiques ne réussissent pas à David Friio, moins d’un an après son départ de l’Olympique de Marseille, il est mis à pied par le président de l’Olympique Lyonnais. Le directeur sportif paie ses mauvaises relations avec John Textor, mais surtout son mercato estival complètement raté. Avec une balance largement dans le négatif (-104 millions d’euros), des indésirables qui n’ont pas trouvé de point de chute (Cherki, Lovren, Lopes), et une masse salariale qui a augmenté, l’OL est dans l’obligation de résultat en Ligue 1. Dans un communiqué, l’OL précise : « L’Olympique Lyonnais dispense d’activité son directeur sportif, David Friio, dans l’attente d’une décision à venir dans les jours prochains. ». Les Lyonnais vont devoir se restructurer dans les prochaines semaines et selon l’Equipe, il n’est pas certain que le poste de Friio soit comblé dans l’immédiat.

Friio déjà mis à pied !

A lire aussi : Ligue 1 – Cyril Linette « L’OM et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans »