Ex OM : De quoi faire encore plus regretter Guendouzi !

Prêté par l’Olympique de Marseille à la Lazio de Rome avec option d’achat à 13 millions d’euros + 5 millions d’euros en bonus, Mattéo Guendouzi est un joueur apprécié par les supporters marseillais. Le milieu de terrain s’est fait remarquer mercredi en Ligue des Champions…

Aligné dans le onze de départ de la Lazio face au Bayern, Mattéo Guendouzi a réalisé un gros match et son équipe s’est imposée 1-0. Au point d’être élu homme de ce 8e de finale aller de Ligue des champions.

Big Win tonight against Bayern

Forza Lazio 🦅💙🤍@OfficialSSLazio pic.twitter.com/jgq7cLN5Ty — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) February 14, 2024



Après trois saisons à l’OM, Mattéo Guendouzi a finalement rejoint la Lazio de Rome en prêt avec option d’achat à 13 millions d’euros + 5 millions d’euros en bonus. Dans une interview accordée à Canal +, le milieu de terrain de 24 ans est revenu sur son passage à Marseille et a évoqué la possibilité d’un retour !

« Retourner à l’OM ? C’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur »

« J’étais venu pour un projet de jeu, et lors de ma troisième saison ça avait commencé à changer » 🗣 Mattéo Guendouzi revient sur les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille ⚪️🔵 pic.twitter.com/Oc2mDHZbQW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2024

« Je n’ai pas de regrets. J’étais venu pour un projet de jeu, avec le club. C’était très attractif pour moi. Cela allait me faire grandir en tant que joueur et en tant qu’homme, a confié Guendouzi. Sur ma deuxième saison et le début de ma troisième saison, cela a changé. Quand il y a un changement de coach, le style de jeu est également modifié. Cela convient à certains et non à d’autres. J’en veux à personne. Je suis très heureux de ce que j’ai fait à Marseille. J’aurai voulu ramener un trophée. C’est quelque chose qui me tenait à cœur et malheureusement on a pas réussi à le faire. Je retiens que du positif à l’OM », a-t-il ajouté avant d’entrevoir la possibilité d’un retour au club: « Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. »

Mattéo Guendouzi : « Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connait l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. » (Canal +) #TeamOM pic.twitter.com/nrpKm7hns8 — Infos OM (@InfosOM_) February 11, 2024

