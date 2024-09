Ex OM : Déjà une mauvaise nouvelle pour Jonathan Clauss?

Coup dur pour l’ancien de l’OM ! Déjà auteur d’un match compliqué face à l’Italie avec l’Equipe de France ce vendredi, Jonathan Clauss pourrait être mis de côté face à la Belgique ce lundi.

La Ligue des Nations a débuté pour l’Equipe de France. Didier Deschamps a fait confiance à Jonathan Clauss pour son couloir droit mais l’ancien joueur de l’OM pourrait finalement être sur le banc contre la Belgique ce lundi. L’Equipe explique que le staff songerait plutôt à repositionner Jules Kounde.

« Le staff reste dans son idée initiale d’aligner une équipe remaniée. Jules Koundé, Dayot Upamecano, Lucas Digne et Marcus Thuram, remplaçants contre l’Italie, pourraient ainsi, par exemple, être alignés d’entrée. Des cadres comme Kylian Mbappé pourraient être préservés », écrit ce samedi le quotidien sportif.

C’est terminé au Parc, nos Bleus s’inclinent face à l’Italie Prochain match : lundi à Lyon contre la Belgique 🇧🇪 🇫🇷1-3🇮🇹 | #FRAITA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/zUMIIYLLYP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2024

Le coup de gueule de Maignan

« On voulait repartir après l’Euro avec une victoire, malheureusement on n’a pas pu le faire (…), expliquait Maignan en zone mixte après la rencontre face à l’Italie comme l’a retranscrit L’Equipe. C’est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal car on est des compétiteurs, on veut gagner. Après, malheureusement, on ne l’a pas fait et on a un match lundi (contre la Belgique), il faut se reprendre. On a parlé dans le vestiaire mais ça reste entre nous. On va analyser le match à froid et on en discutera demain. Il n’y a pas à être inquiets, c’est la compétition, c’est comme ça, quand on perd un match, ce n’est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer, on sait qu’on doit faire mieux car l’équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d’excuses, on va se remettre en question »

Je respecte l’OM et ses décisions

Dans Téléfoot sur TF1, Jonathan Clauss a expliqué son départ de l’Olympique de Marseille vers l’OGC Nice. Le latéral droit s’est confié sur les raisons qui l’ont poussé à partir et surtout a clarifié la situation : il n’y a pas de clash avec les dirigeants marseillais.

« On m’a simplement fait comprendre qu’il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte l’OM et ses décisions. Aujourd’hui, je prends énormément de recul sur la situation, j’ai découvert la Ligue des Champions et la Ligue Europa, j’ai joué de nombreux matches, un club extraordinaire. Nous avons trouvé notre compte à un moment donné et Aujourd’hui, cela se sépare. Il n’y a aucun clash ni problème avec le club »