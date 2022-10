Ex OM : Des nouvelles de la blessure de Mandanda

Sur une série de quatre victoires en Ligue 1, le Stade Rennais est en forme et se classe quatrième au classement du championnat. En Europa League, les bretons sont aussi très bien placés : toujours invaincus, ils luttent pour la première place du groupe, qu’ils se disputent avec les turcs du Fenerbahçe.

Hier soir, les rennais se sont déplacés à Istanbul pour affronter le Fenerbahçe. En cas de victoire, ils auraient pu prendre la première place de leur groupe et ainsi être assurés de disputer les phases finales sans passer par les seizièmes.

Les bretons sont repartis avec un petit point et beaucoup de regrets : en l’espace d’une demi-heure de jeu, ils ont réussi à mener 3-0 grâce à un doublé de Gouiri (5′;30′) et un but de Terrier (16′). Les turcs ont réduit la marque juste avant la pause (42′) et et ont profité de la fatigue rennaise pour inscrire deux buts en fin de match (82′;88′). Dans les cages, l’ancien portier olympien Steve Mandanda est sorti sur blessure à la 52ème minute de jeu. Un fait de jeu inquiétant quelques mois avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Après le match, Bruno Genesio a rassuré en conférence de presse.

« Il a une petite douleur à l’adducteur, en haut de la cuisse. On a préféré ne pas prendre de risques. » Bruno Genesio – Conférence de presse (27/10/2022)Après le match, le milieu de terrain breton Benjamin Bourigeaud s’est agacé de ce match nul au goût amer qui était crucial pour pouvoir prendre la première place du groupe.

« Aujourd'hui, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné. On fait le match qu'il faut. On a fait une entame de match parfaite. On mène 3 à 0 à l'extérieur. Mener 3 à 0 à l'extérieur, on doit fermer la boutique. Et là, on prend trois buts. On n'a pas le droit. On fait un match parfait, et après je ne sais pas ce qu'il se passe. On fait des passes de trop, on essaye de dribbler alors qu'on doit prendre zéro risque. » Benjamin Bourigeaud – RMC Sport – 27/10/2022