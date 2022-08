Ex OM : Des nouvelles de la blessure de Steve Mandanda !

L’Olympique de Marseille a laissé filer Steve Mandanda vers le Stade Rennais totalement libre. Blessé lors de la dernière journée de Ligue 1, il devrait être éloigné des terrains pendant 3 semaines.

L’ancien joueur de l’OM Steve Mandanda a rejoint le Stade Rennais lors de ce mercato d’été 2022. Le gardien de buts a été titularisé durant les premiers matchs de Ligue 1 avec le club breton. Dimanche dernier face à l’AS Monaco, l’international français s’est illustré de plusieurs façons.

Mandanda écarté des terrains pendant environ 3 semaines

D’abord en commettant une grosse faute donnant un penalty aux Monégasques. Face au tireur, Mandanda a remporté son duel et a arrêté le penalty ! Averti d’un jaune, il aurait pu écoper d’une sanction bien plus lourde après cette faute. Blessé, il ne jouera pas la seconde mi-temps et sera remplacé par Dogan Alemdar.

Ce dernier devrait occuper la place de Mandanda pour encore quelques matchs. L’Equipe expliquait ce mardi que la blessure du gardien est moins grave que prévu. Après examens, il souffre d’une entorse du genou et pourrait être éloigné des terrains jusqu’à 3 semaines.

L’intervention de Steve est assez proche de celle d’Anthony mais les sanctions ne sont pas les mêmes — Aulas

Sur son compte Twitter, le président du club lyonnais Jean-Michel Aulas s’est interrogé sur la sanction reçue par Mandanda et celle d’Anthony Lopes. Le dirigeant juge les deux interventions similaires et ne semble pas comprendre pourquoi l’arbitre a choisi d’exclure le Portugais et pas l’international français.

« C’est vrai que l’intervention de Steve est assez proche de celle d’Anthony mais les sanctions ne sont pas les mêmes : qui a raison Benoît Bastien ou Jéremy Pignard je laisse les spécialistes en disserter » Jean-Michel Aulas – Source : Twitter