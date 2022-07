Ex OM : Des nouvelles de Steven Fletcher !

Après deux saisons à Stoke City, l’attaquant écossais, Steven Fletcher (35ans) rentre au pays et s’engage pour deux saisons à Dundee United FC.

A 35ans, Steven Fletcher ne compte pas encore s’éloigner des terrains, en effet il vient de signer un contrat de 2ans dans le club écossais de Dundee United FC. L’international écossais (33 sélections, 10 buts) sort d’une expérience peu concluante avec Stoke City en Championship où il n’aura participé qu’à 19 rencontres sur 46 possibles en championnat la saison dernière. Fletcher qui avait rejoint l’OM à l’hiver de la saison 2015/2016 pour six mois, avait inscrit 2 buts en 12 matchs de championnat.

Introducing our first signing of the summer and our new number nine…

9️⃣ | #UnitedInPursuit pic.twitter.com/uPgzhVr5LM

— Dundee United FC (@dundeeunitedfc) July 7, 2022