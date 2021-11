Ex OM : Deschamps de retour en club après la Coupe du Monde ?

Alors qu’il entamera l’année prochaine sa dixième saison sur le banc de l’Équipe de France, l’ancien marseillais Didier Deschamps ne fermerait pas la porte à un éventuel retour en club comme il le dit lui-même dans un entretien accordé à Prime Video…

Capitaine de la grande épopée de l’Olympique de Marseille et son sacre en Ligue des Champions en 1993, Didier Deschamps a passé cinq saisons sous le maillot olympien. S’il a glané parmi ses plus beaux trophées en tant que joueur, son passage en tant que sélectionneur de l’Équipe de France lui a octroyé une Coupe du Monde et, récemment, une Ligue des Nations. Toutefois, Deschamps ne s’interdit pas de retrouver un club après son aventure chez les Bleus, comme il l’a indiqué dans une interview pour Prime Video.

« Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club » — Didier Deschamps

« Avoir une vie après celle de sélectionneur ? Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu’elle sera bien aussi. Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club. C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et à mon corps, cette adrénaline… Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là. Cadre à la Fédération ? Je n’ai pas besoin de ça. C’est une fonction qui est plus politique qu’homme sur le terrain. Que cela puisse m’intéresser à un moment, pourquoi pas, mais aujourd’hui, j’ai toujours besoin du terrain » Didier Deschamps – Source : Prime Video (05/11/2021)