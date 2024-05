Ex OM : Deschamps l’affirme, il a confiance en ce jeune Bleu !

Les Français sont arrivés à Clairefontaine ce mercredi pour préparer l’Euro 2024. Didier Deschamps a donné sa pleine confiance à un jeune joueur qui rejoint les A : Bradley Barcola.

L’Equipe de France va disputer l’Euro 2024 cet été. Les joueurs appelés par le sélectionneur sont arrivés ce mercredi à Clairefontaine afin de démarrer les séances d’entraînement et préparer au mieux la compétition. En conférence de presse, Didier Deschamps, l’ancien coach de l’OM, a été questionné sur un nouveau venu : Bradley Barcola. Le jeune parisien formé à Lyon a toute la confiance de son sélectionneur.

C’est parti pour les photos de l’arrivée des Bleus ! 📸 Vous voulez voir qui ? 👀 pic.twitter.com/M0laoTWCg8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 29, 2024

À partir du moment où je l’ai pris dans ce groupe de 25, c’est que j’ai confiance en lui et que je compte sur lui.

« Comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoirs, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d’y rentrer. Puis l’étape est franchie, c’est le cas de Bradley aujourd’hui, explique le sélectionneur. Il est d’un naturel décontracté, il connaît tous les joueurs, certains très bien via le club ou la sélection de jeunes. Il faut faire en sorte qu’il soit capable de répéter ce qu’il a pu faire avec son club cette saison. À partir du moment où je l’ai pris dans ce groupe de 25, c’est que j’ai confiance en lui et que je compte sur lui. Sans faire les choses avec stress. La sérénité, c’est la meilleure des choses. »

La liste de Deschamps

Gardiens (3)

Alphonse Areola (West Ham, ANG)

Mike Maignan (AC Milan, ITA)

Brice Samba (Lens)

Défenseurs (8)

Jonathan Clauss (Marseille)

Theo Hernandez (AC Milan, ITA)

Ibrahima Konaté (Liverpool, ANG)

Jules Koundé (FC Barcelone, ESP)

Ferland Mendy (Real Madrid, ESP)

Benjamin Pavard (Inter Milan, ITA)

William Saliba (Arsenal, ANG)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, ALL)

Milieux (7)

Eduardo Camavinga (Real Madrid, ESP)

Youssouf Fofana (Monaco)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, ESP)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad, ARS)

Adrien Rabiot (Juventus Turin, ITA)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP)

Warren Zaïre-Emery (Paris-SG)

Attaquants (7)

Bradley Barcola (Paris-SG)

Kingsley Coman (Bayern Munich, ALL)

Ousmane Dembélé (Paris-SG)

Olivier Giroud (AC Milan, ITA)

Randal Kolo Muani (Paris-SG)

Kylian Mbappé (Paris-SG)

Marcus Thuram (Inter Milan, ITA)