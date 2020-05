Ex OM : Di Meco fracasse Aulas, « IL ME FAIT DE LA PEINE ! »

Dans le Moscato Show, Eric Di Meco est revenu sur les récents propos de Jean-Michel Aulas… L’ancien défenseur de l’OM n’a pas été tendre avec le président lyonnais !

Cette semaine, nous avons appris que la Ligue 1 ne reprendra pas et que le classement conservé sera celui au ratio… Une décision qui, forcément, n’a pas été du goût de tout le monde et notamment de Jean-Michel Aulas.

Aulas s’est trompé sur toute la ligne cette saison — DI MECO

Le président lyonnais tente de tout faire pour bouger les choses et quand même qualifier son équipe en Ligue des Champions. Ses récentes déclarations et tweets ont beaucoup fait réagir… C’est notamment le cas de l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco sur RMC Sport !

« C’est surtout pour faire oublier à tout le monde ses erreurs du début de saison. Si Lyon se retrouve septième c’est parce qu’il y a eu un début de saison catastrophique avec un choix d’entraîneur qui s’est avéré catastrophique. Jean-Michel Aulas s’est trompé sur toute la ligne cette saison et essaye de le faire oublier. Je crois que les supporters lyonnais ne sont pas dupes et ne l’ont pas oublié. Si Lyon se trouve à cette place, c’est à cause de cela. Jean-Michel Aulas dit qu’il va attaquer. Là il me fait de la peine ! Il me fait de la peine car on sent que cela lui échappe pour la première fois. Il ne va pas être en Coupe d’Europe et malgré ce qu’il essaye de nous expliquer sur le fait que son club peut le supporter, on sent qu’il ne sait plus quoi faire. Pour en arriver là, à vouloir attaquer la décision prise par le gouvernement et entérinée par la Ligue après avoir cherché la moins mauvaise solution. Il m’a fait honte maintenant il me fait de la peine. »

Eric Di Meco – Source : RMC