Ex OM : Di Meco relève le défi de Morgan Sanson !

Lancé sur les réseaux sociaux le Boule Challenge prend de l’ampleur… Morgan Sanson a publié une photo de lui, les cheveux totalement rasés ! Eric Di Meco a également relevé le défi.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont participé à ce challenge qui consiste à se raser totalement les cheveux pendant le confinement dû à l’épidémie du coronavirus.

DI MECO A LA BOULE A ZERO

Morgan Sanson y a participé et a publié une photo pour le prouver. Il a d’ailleurs mentionné plusieurs joueurs et ex joueurs de l’OM mais quasiment aucun ne l’a suivi… Eric Di Meco a quant à lui raser ses cheveux et a partagé la photo sur les réseaux sociaux !