Ex OM : Didier Deschamps dézingue la LFP concernant le PSG !

Ce jeudi, Didier Deschamps a donné sa liste pour les deux matchs de l’Équipe de France (face à la Suède et la Croatie, ndlr). L’ancien joueur et coach de l’OM en a profité pour mettre un tacle à la LFP.

Le PSG a demandé de repousser sa rencontre face à Lens qui devait se jouer six jours après la finale de la Ligue des champions. La LFP a accepté et a repoussé la rencontre deux jours après la fin de la trêve hivernal.

CETTE DÉCISION est pour le moins surprenante, voire gênante — DESCHAMPS

Au milieu de cette affaire : Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Équipe de France qui va devoir faire le choix de faire jouer ou non Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. L’ancien joueur et coach de l’OM a donc dit ce qu’il pensait de la décision de la Ligue.

A LIRE AUSSI : Équipe de France : Didier Deschamps sélectionne un Marseillais !

« Enchaîner deux matches de haut niveau en trois jours, ça va être compliqué. La décision de mettre ce match Lens-PSG le jeudi est pour le moins surprenante, voire gênante. (…) C’est impossible de jouer deux matches de haut niveau en 48 heures. Tuchel n’espère qu’une chose, c’est qu’ils (Mbappé et Kimpembe) ne jouent pas pour avoir ses joueurs à disposition. Après, j’ai la liberté de faire ce que je veux. (…) Ou je les utilise et je suis contre le PSG. Je ne suis contre personne. Ou je les fais jouer donc ils ne pourront pas jouer le jeudi. Si je prends l’autre option, on va dire que je fais une faveur au PSG. Tout est possible (comme interprétation). C’est pour ça que c’est très gênant, d’un côté et de l’autre. »

Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (27/08/2020)