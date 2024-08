Ex-OM : Dimitri Payet régale au Brésil

Un an après son départ de l’OM, Dimitri Payet est rentré dans le cœur des Brésiliens. À 37 ans, l’ancien international français montre qu’il reste un top joueur.

À l’image de son ancien coéquipier André-Pierre Gignac, Dimitri Payet s’éclate en Amérique du Sud. Un an après sa signature au Brésil, l’ancien marseillais régale les supporters du Vasco da Gama. Il y retrouve un club de passionné dans le pays du football pour se remettre en jambe : « Je pense qu’en matière de ferveur et de football, je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime », avait-il confié pour expliquer son choix.

À 37 ans, il convainc tout le monde

Après les supporters, c’est la presse brésilienne que le joueur de 37 ans éclabousse de tout son talent. En mars, le média Lance! disait : «il a fallu moins de trois minutes au Français pour montrer pourquoi il est le joueur vedette de l’équipe», après que le joueur ait été impliqué sur trois buts de son équipe en coupe. Un présage de tout ce que pouvait accomplir Payet.

Encore auteur d’une performance XXL face au Fluminense, les médias s’empressent de le féliciter ses prouesses, il obtient la note de 7/10 par Globo Esporte qui écrit : « encore une très belle prestation du milieu de terrain français. Il a organisé, distribué le jeu, et ouvert la voie à Vasco, toujours en regardant vers l’avant et en trouvant des décalages. C’est lui qui a réussi le plus de passes dans la rencontre ». Il a également eu le droit à une belle ovation par les supporters à sa sortie.

