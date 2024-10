Ex OM : Disparition brutale d’Abdelaziz Berrada, hommage ce dimanche !

Aujourd’hui, le football marocain est en deuil après le décès tragique d’Abdelaziz Berrada, âgé de seulement 35 ans, des suites d’une crise cardiaque, comme l’a rapporté le média El Botola.

Abdelaziz Berrada, connu pour son talent, a commencé sa carrière au sein de l’INF Clairefontaine en France. Il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain. Sa carrière a véritablement pris son envol lorsqu’il a été transféré à Getafe en Liga, où il s’est rapidement affirmé comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération, attirant l’attention des recruteurs et des fans.

En 2013, Barrada a signé avec l’OM, débutant une aventure sportive marquée par des hauts et des bas. Hier soir, les deux clubs ont tenu à honorer la mémoire de leur ancien joueur, et cette série d’hommages se poursuivra dimanche. Selon L’Équipe, le match emblématique entre l’OM et le PSG sera l’occasion pour le Vélodrome de rendre un dernier hommage à Barrada. Ce dernier fait partie des nombreux joueurs ayant évolué dans les deux équipes et a participé à plusieurs Classiques entre 2014 et 2016.

Hommage à Barrada ce dimanche

Repose en paix Abdelaziz 🕊️🖤 L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada. Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant 2 saisons.

Le club tient à présenter ses plus…

En tant que joueur des Lions de l’Atlas, il a eu l’honneur de représenter le Maroc lors de grandes compétitions, notamment la Coupe d’Afrique des Nations. Son engagement et sa passion sur le terrain lui ont valu le respect de ses coéquipiers et des amateurs de football.

La perte d’Abdelaziz Berrada laisse un vide immense dans le monde du football, une disparition à 35 ans qui choque tout le monde…