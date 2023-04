Ex OM : Drogba détruit Chelsea après son élimination !

Après l’élimination de Chelsea en Ligue des Champions ce mardi contre le Real Madrid, Didier Drogba a vivement critiqué la saison des Blues.

Après la défaite 2-0 à Santiago Bernabeu en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Chelsea devait impérativement réagir pour espérer rejoindre les demi-finales. Il n’en ai rien. Les Blues se sont une nouvelle fois inclinés à Stamford Bridge contre les Merengue (0-2) et quittent la compétition par la petite porte. Sur le plateau du Canal Champions Club, Didier Drogba a vivement critiqué la saison de Chelsea. L’ancien attaquant ivoirien de l’OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea s’est montré fataliste après le match : »Je ne reconnais pas mon club. Il n’est plus le même. Il y a un nouveau propriétaire et une nouvelle vision. Bien sûr, nous avons essayé de comparer cela à ce qui s’est passé à l’époque de Roman Abramovich, où beaucoup de joueurs ont été recrutés, mais les décisions ont été très intelligentes. Il a amené des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda et moi-même. C’était fait pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. »

Didier Drogba : « Je ne reconnais plus mon club ». [@CanalplusFoot] pic.twitter.com/eKQUUUK8MW — Chelsea FR (@ChelseaFrance) April 18, 2023

Il manque de leaders charismatiques

Il poursuit : « La stratégie est désormais différente, on parie sur de jeunes joueurs. Mais un vestiaire avec plus de 30 joueurs est difficile à gérer pour un entraîneur (…) Il manque de leaders charismatiques. Il faut des joueurs qui assument le jeu, qui assument leurs responsabilités. Il faut des joueurs qui amènent un peu de folie dans le stade. » Éliminé pour la deuxième saison consécutive en quart de finale, Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions l’année prochaine. Les Blues occupent actuellement la 11ème place de Premier League, très loin d’une qualification européenne …