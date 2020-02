Ex OM – Dugarry : « Si j’étais Cavani, je mettrai à Mbappé un putain de coup de tête ! »

Durant le match face à Bordeaux, les Parisiens Mbappé et Cavani ont eu une petite mésentente avec un geste d’humeur du numéro 9 français. Pour Christophe Dugarry, ce geste ne serait pas passé dans sa génération.

Dans son émission Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry est revenu sur le geste d’humeur de Kylian Mbappé à l’encontre d’Edinson Cavani.

Ils ont une chance incroyable que Cavani soit gentil — DUGA

Selon l’ancien joueur de l’Equipe de France et de l’Olympique de Marseille, c’est un acte qui n’aurait pas eu lieu d’être avec sa génération.

« Cette génération, ils ont de la chance ! S’ils étaient tombé 15, 20 ou 30 ans avant dans les vestiaires avec nous… Il y aurait des coups de boule qui serait partis. Moi Mbappé, je suis Cavani, j’ai 32 ans, j’ai marqué 200 buts avec le PSG… A la fin du match, je le prends et je lui mets un putain de coup de tête, t’imagines même pas ! Il fait le geste là à râler parce qu’il lui passe pas le ballon… Si je suis Cavani et tu me fais un truc comme ça… Ils ont une chance incroyable que Cavani soit gentil »

Christophe Dugarry – Source : RMC