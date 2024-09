Ex OM : Dugarry se paye Mbappé !

Christophe Dugarry, champion du monde en 1998, s’est exprimé sur les dernières prestations de Kylian Mbappé. Il évoque la baisse de niveau de l’attaquant et n’hésite pas à le comparer à d’autres joueurs comme Vinicius.

Kylian Mbappé est-il dans le creux de la vague ? L’international français, qui a illuminé les deux dernières coupes du monde, n’est plus aussi étincelant qu’avant. Christophe Dugarry en parle au micro de RMC Sport.

« Il a besoin de se remettre en question »

Christophe Dugarry, ancien joueur de l’Olympique de Marseille reconverti en consultant sportif, donne son point de vue concernant les dernières performances de Kylian Mbappé. « Ça reste un début de saison réussi. Il a marqué lors du premier match, il vient de mettre un doublé, si tu t’en tiens strictement aux statistiques, c’est réussi », explique l’ancien international français au micro de RMC Sport. « Il est là pour marquer des buts. Après, dans le jeu, lui et son équipe doivent être bien meilleurs […] Kylian Mbappé, malgré des statistiques conséquentes et des buts, c’est moyen et insuffisant dans le jeu depuis très longtemps. Depuis plusieurs mois, que ce soit en équipe de France, avec le Paris Saint-Germain ou actuellement au Real Madrid. Il doit progresser dans son rôle d’attaquant, dans les duels, dans le défi physique quand tu joues à ce poste, dans son jeu de tête et sa qualité technique. Il fait de moins en moins de différences et il a besoin de se remettre en question. Il va falloir qu’il progresse dans le jeu. »

« Vinicius fait des différences que Mbappé de fait pas »

Christophe Dugarry poursuit en comparant les qualités techniques du natif de Paris et celles de Vinicius. « On voit aussi les défauts techniques de Mbappé. On le sait, il n’est pas dans le top 10 des joueurs les plus techniques. Aujourd’hui, ses limites sautent aux yeux avec un joueur comme Vinicius à côté », remarque l’ancien attaquant formé chez les Girondins de Bordeaux.

Ses propos sont appuyés par ceux de Jérôme Rothen qui, lui aussi, compare le Français et le Brésilien. « Quand je vois le niveau physique de Vinicius et Mbappé, c’est flagrant. Dans les mêmes zones, car Mbappé se retrouve parfois aussi à gauche et inversement, Vinicius fait des différences que Mbappé ne fait pas. Kylian n’élimine pas », affirme-t-il.

