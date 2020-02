Ex OM – Durand : « Si Tapie était au PSG aujourd’hui, ça se passerait différemment »

Homme de poigne et véritable figure de l’Olympique de Marseille des années 90, Bernard Tapie aurait-il pu faire gagner la Ligue des Champions à une équipe comme celle du PSG? C’est en tout cas ce que pense Jean-Philippe Durand, contacté par RMC Sport.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le champion d’Europe 93, Jean-Philippe Durand s’est exprimé sur les ratés du Paris Saint-Germain dans cette compétition.

On n’aurait pas gagné la C1 sans un homme comme Tapie — DURAND

Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, cette équipe a besoin d’un patron charismatique, à l’image de Bernard Tapie qui a mené le club marseillais à la gloire…

« En 1993, quand on gagne la Coupe d’Europe, on n’a peut-être pas l’équipe la plus brillante de l’histoire de l’OM. Par contre, en termes de caractère, de mentalité, d’état d’esprit, on était vraiment au top. On avait vraiment un but commun, celui d’aller au bout. Je pense que c’est nécessaire.On n’aurait pas gagné la Coupe d’Europe sans être managé par un homme comme Bernard Tapie, qui savait tirer le maximum de chaque joueur. Je pense que la situation du PSG, tout ce qui entoure le club, ne serait jamais arrivée avec un manager comme Bernard Tapie. Si Tapie était au PSG aujourd’hui, ça se passerait différemment »

Jean-Philippe Durand – Source : RMC