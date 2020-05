Ex OM: Edouard Cissé cite l’élément déclencheur du titre de champion en 2010 !

Ancien joueur du PSG et de l’OM, Edouard Cissé a remporté le titre de champion de France avec le club olympien en 2010. Il est revenu sur un fait marquant de cette saison triomphante…

L’ancien milieu de terrain de l’OM est revenu sur le titre de champion de France 2010 dans les colonnes de La Provence. Il explique que le match face à Montpellier a été déterminant dans la course au titre :

On perd à Montpellier, on se fait bouger– Cissé

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Benedetto s’exprime sur l’arrivée d’un nouveau buteur !

« C’est l’élément déterminant. On perd à Montpellier, on se fait bouger. Là, ça gronde, parce qu’on sait que le plus important, ce sont les matches retour. Et on commence très mal… Dans l’attitude, on n’y est pas du tout. On s’est réuni quelques jours après et on s’est dit les quatre vérités. Toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire, des griefs… On a tout posé pour le bien de tout le monde. Il y a eu un avant et un après. Après, on a tous été mobilisés. On n’avait pas le choix, on était à 12 points de Bordeaux. À partir de là, on s’est serré les coudes et on n’a plus perdu. C’était l’état d’esprit » Edouard Cissé— Source: La Provence