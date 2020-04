EX OM : Elie Baup souhaite une remise à plat générale…

Confiné dans sa ferme familiale, Elie Baup a répondu aux questions de la Provence. L’ancien coach de l’OM estime que le football est bien dérisoire actuellement, il estime cependant, qu’il remise en cause des salaires sera nécessaire…

On est allé beaucoup trop loin dans les salaires et tout le reste — Baup

« Les droits TV ? Je trouve que ça déclenche des polémiques alors que le sujet numéro un, c’est la santé. Le premier truc que les responsables du foot devraient dire, c’est restez chez vous, respectez le confinement et vous sauverez des vies. Ça ne sert à rien d’anticiper. On parle du foot, mais on voit que ce monde vit à crédit, avec un train de vie qui ne correspond pas à ses revenus. La preuve, dans un coup dur comme celui-ci, on met les gens au chômage et on réduit la voilure. On est allé beaucoup trop loin dans les salaires et tout le reste. Il faut une prise de conscience. Après, les fans de foot sont des millions dans le monde, ça continuera à exister. Il faudra voir comment tout se réorganise. Il devrait y avoir une unité européenne, on devrait en profiter pour harmoniser les choses. Mais chacun voit midi à sa porte. (…) Comme tout le monde, avec les moyens qu’on a, on essaie d’être solidaires. Ce n’est pas que financier d’ailleurs. Mais ça ne sert à rien de l’étaler ni de se faire de la pub dessus, c’est indécent. Il faut faire, mais avec pudeur. Effectivement, je n’ai pas à me plaindre, certains ont plus de difficultés que moi, d’autres aident davantage. Je vois que des joueurs le font spontanément, qu’ils n’ont pas oublié d’où ils viennent. Ça souligne le bon côté de la nature humaine, celui qu’on ne devrait jamais perdre de vue. » Élie Baup – source : La Provence