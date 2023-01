Ex OM : Enfin le bout du tunnel pour Stéphane Sparagna !

Eloigné du rectangle vert depuis presque un an à cause d’une rupture des ligaments croisés, Stéphane Sparagna devrait bientôt effectué son retour. Un retour attendu pour aider son club du Red Star à monter en Ligue 2.

Blessé depuis mars 2022, l’ancien défenseur central de l’OM, Stéphane Sparagna va revenir sur les terrains. Le défenseur central avait débuté sa carrière professionnelle en août 2014, face au SC Bastia sous les ordres de Marcelo Bielsa. Il jouera 19 matches avec l’OM entre 2014 et 2016. La saison suivante il est prêté à Auxerre, pensionnaire de Ligue 2. Il quitte l’OM librement en 2017 et s’engage pour 2 ans à Boavista, au Portugal, en Liga NOS. En 2019 il rejoint Vilafranquense, en D2 portugaise, mais subit une inflammation du genou qui lui fait rater 12 matchs. En 2021 il retourne en France au Red Star, en National 1. Il est coaché par Habib Beye, ancien défenseur de l’OM. Mais en mars 2022 il se rompt les ligaments croisés et ne jouera plus pendant 10 mois. Une longue période de convalescence pour Sparagna qu’il détaille lors d’une interview au site web du Red Star.

J’ai été vraiment bien entouré et bien épaulé par le staff

‘’ C’est allé vite. Je me suis blessé et dès le lendemain, je suis rentré sur Marseille pour vite faire les examens et voir le chirurgien. J’ai été vraiment bien entouré et bien épaulé par le staff, les joueurs ainsi que par le club qui m’ont appelé pour prendre des nouvelles, me demander où ça en était, les comptes rendus. Je ne me suis pas du tout senti seul durant les premiers jours et même durant la rééducation. J’ai toujours été soutenu et j’ai toujours eu l’appui du club, du staff, du coach et des joueurs. C’est vrai que ça aide dans ces moments de se sentir soutenu et de ne pas justement se sentir délaissé. J’ai déjà eu des blessures auparavant. Je sais comment gérer ces moments-là, et je sais à quoi m’attendre à cet instant. Je me suis dit « bon, c’est fait, c’est fait ». Je me suis tout de suite projeté sur l’opération, la phase kiné, la réathlétisation et la reprise du terrain.” Stéphane Sparagna – Source : Red Star (18/01/2023)

Aujourd’hui remit de sa longue blessure Sparagna compte bien apporter son aide pour aider le Red Star à atteindre la Ligue 2. Le club de la capitale est 3ème de National avec 31 points, une unité derrière Martigues et Versailles, mais avec un match en plus.