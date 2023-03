Ex-OM : Entre chants anti-Macron et festival de Mbappé, la France de Deschamps atomise les Pays-Bas !

L’équipe de France de l’ancien entraîneur de l’OM, Didier Deschamps, retrouvait les terrains hier soir après sa finale de Coupe du Monde perdue en décembre dernier. Le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’a pas fait dans le détail…

4 – 0 ! Net et sans bavures ! Dans un match officiel (première journée de qualification pour l’Euro 2024) et face à une équipe de haut niveau puisqu’il s’agissait des Pays-Bas de Virgil Van Dijk et Memphis Depay.

Les Bleus ont très rapidement fait la différence grâce à l’ouverture du score d’Antoine Griezmann dès la deuxième minute de jeu, c’est ensuite Dayot Upamecano qui doublait la mise sur coup franc avant que Kylian Mbappé ne marque la troisième but français à la vingt-et-unième minute. Trois à zéro à la mi-temps : un véritable carnage !

Le but d’Antoine Griezmann avec l’équipe de France 🇫🇷❤️ pic.twitter.com/w2yaOQxkXv — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) March 24, 2023

En toute fin de match, Mbappé marquera un quatrième but plein de maîtrise. Les néerlandais auraient pu « sauver l’honneur » avec un penalty dans le temps additionnel de la seconde période… mais Maignan a repoussé la tentative de Depay.

49ème minute, chant anti-Macron dans le stade

À noter que l’actualité politique du pays s’est immiscée dans la rencontre lorsque à la quarante neuvième minute de jeu, le stade a chanté un fort (pour le stade de France) « Macron démission ». La minute n’avait pas été choisie au hasard puisqu’il fait référence à l’article 49-3 utilisé pour faire passer en force la réforme des retraites cette semaine.

Le stade de France siffle #Macron et le 49-3 à 49 minutes et 3 secondes et chante #MacronDemission 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/wAeqPnLYIl — Anthony Toueilles (@AToueilles) March 24, 2023

Des « Macron démission ! » ont été scandé par une partie du public du Stade de France à la 49eme minute et 3e seconde de jeu #greve28mars #FRANED #FrancePaysBaspic.twitter.com/0aYLlK28SG — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 24, 2023



Le président français devait initialement être présent dans les gradins de l’enceinte de Saint-Denis mais a finalement renoncé quelques heures avant le match.