Ex OM – Equipe de France : Jean-Michel Larqué dézingue Deschamps

A l’occasion de son premier match de la saison, l’équipe de France a fait match nul contre la Bosnie, à domicile (1-1). Lors des habituels debriefs d’après match, les spécialistes n’ont pas été tendres avec les Bleus tant la prestation était moyenne. Sur le plateau de RMC et de l’émission « Rothen s’enflamme », Jean-Michel Larqué y est allé de son coup de gueule.

Pour sa rentrée, l’équipe de France était attendue après l’échec surprenant du dernier Euro. Il semblerait que les maux de ces Bleus ne soient pas soignés. En effet, la France a été tenue en échec, 1-1, sur la pelouse de Strasbourg par la Bosnie-Herzégovine. Mais, au-delà du résultat, qui ne met pas encore en danger les Bleus dans ces qualifications à la prochaine coupe du Monde, le contenu et le jeu proposé par les joueurs de Didier Deschamps sont toujours aussi pauvres.

Une équipe sans enthousiasme

« Honnêtement, je me suis emmerdé. Tu te dis que c’est la rentrée mais il n’y a aucun enthousiasme. Il y a rien dans cette équipe ! Il y a un ressort qui est cassé, quelque chose qui est cassé, il n’y a aucun enthousiasme mais rien du tout ! Ca ne te provoque rien, t’as même pas un petit poil qui se dresse. 90 minutes à s’embêter. » Jean-Michel Larqué – source : RMC (02/09/2021)

Sur le plateau de RMC, lors de l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Michel Larqué n’a pas été tendre avec la prestation de l’équipe de France et plus particulièrement avec le sélectionneur Didier Deschamps. Il le dézingue littéralement après ses choix de joueurs et ses choix tactiques.

« Quand tu considère que sur les deux millions de licenciés du football ou sur les mille professionnels, tu n’es pas capable de trouver un latéral droit lorsque ton titulaire est blessé. Et, qu’en fait, le titulaire latéral droit que tu met, c’est un défenseur central qui ne t’apporte rien alors que ce couloir a été totalement déserté. On a joué sur une demi-largeur ! On a donc facilité la tâche de la défense. Sur le côté droit qui y était ? Personne ! On a joué sur 35 mètres de large. Donc je veux dire que tactiquement, c’est une aberration totale. » Jean-Michel Larqué – source : RMC (02/09/2021)

« Mais quel message il envoie aux gars qui jouent arrière latéral ? »

Le coup de gueule de Larqué ne s’arrête pas là. Il déplore également le message envoyé par le sélectionneur aux autres latéraux droit et, notamment, Léo Dubois. Ce dernier doit rentrer en cours de match après l’expulsion de Jules Koundé (50ème minute) qui occupait ce poste qui n’est pas le sien.

« Mais quel message il envoie aux gars qui jouent arrière latéral ? A Dubois, lorsque Koundé se fait expulser, il lui dit « alors maintenant tu vas jouer parce que j’ai pas trouvé d’arrière droit, j’ai mis un défenseur central et puis finalement, toi, tu était là dans le fond du tiroir. Je te sors. Et tu vas jouer arrière droit. » Mais quel message ! » Jean-Michel Larqué – source : RMC (02/09/2021)Avec lui sur le plateau, Mathieu Valbuena ne semblait pas le contredire. Bien au contraire, la question en suspend était : « A-t-on tiré des leçons de l’Euro ? » En tout cas, les Bleus devront recommencer leur quête de victoire ce samedi soir, en Ukraine.

https://twitter.com/Rothensenflamme/status/1433464935208701956