Ex OM : Evra se défoule sur le PSG après leur élimination !

Leader du championnat avec 7 points d’avance sur l’OM à dix journées de la fin, le PSG reste favori pour le titre. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, Patrice Evra (ex OM) déplore l’état d’esprit du club qui banalise le fait de gagner la Ligue 1 ou la coupe de France.

Malgré l’avance de 7 points du PSG en tête de la Ligue 1, le club a une nouvelle fois été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Le minimum syndical pour le club ne sera pas rempli puisque le PSG a été éliminé en huitième de finale de la coupe de France par l’OM.

On dirait que Paris s’en fout de gagner un trophée qui n’est pas la ligue des champions

« Je ne suis pas surpris. Je ne vais jamais dire que la Ligue 1 est plus facile que la Premier League ou que la Série A. Tous les championnats sont différents. Mais pour Paris, la Ligue 1 est devenue trop facile. Et une fois arrivée en Ligue des Champions tu te prends la réalité en pleine gueule. Tu joues tellement avec un cigare dans la bouche en Ligue 1 qu’une fois en Ligue des Champions tu n’es pas prêt. Aujourd’hui, je veux qu’une équipe française gagne la Ligue des champions. Pour moi c‘est plus difficile de jouer au PSG qu’à United ou au Real Madrid, parce qu’il a une pression énorme. Quand Paris gagne le championnat on dit que c’est normal. Mais ça ne doit pas être normal du tout ! Paris ils s’en foutent de ce qu’ils gagnent tant que ce n’est pas la coupe aux grandes oreilles. Mais il faut respecter ces titres parce que c’est toute une saison. Le problème à Paris c‘est qu’on déballe le tapis rouge à tout le monde. Certains joueurs n’ont même pas 10 matchs de Ligue des Champions dans les pattes et se disent qu’ils font partie des meilleurs joueurs du monde en arrivant au PSG. Dans les tribunes tu ne vois pas des Bernard Lama. Tu vois des Kardashian et Cie. Le foot n’est pas la priorité dans ce club. Quand je vais voir un match de Paris je vais à un concert, avec accès VIP, champagne, petits fours… Faites venir les anciens, ça va ramener une énergie positive. » Patrice Evra – Source : Rothen s’enflamme (30/03/2023)