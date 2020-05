Ex OM : Evra veut revenir dans le football

Après un départ fracassant de l’OM et un pige médiocre à West Ham, Patrice Evra a décidé d’arrêter sa carrière de joueur. Cependant, le fantasque latéral gauche veut devenir entraîneur…

Patrice Evra a débuté une formation pour passer ses diplômes d’entraîneur. Il veut vite commencer sa nouvelle carrière…

Je veux entraîner, peu importe où — Evra

« Je veux entraîner, peu importe où. Je ne me fixe pas d’objectifs. Dans la vie, je ne me donne pas de but. Dire quelle équipe je veux entraîner ? Je ne sais pas. Je prendrai ce que l’univers me donnera, poursuit-il. Je ne me fixe pas d’objectifs. Dans la vie, je ne m’en fixe jamais parce que, si vous ne les atteignez pas, vous êtes déçu. J’adore travailler avec les enfants […] Certains joueurs pensent que, parce qu’ils ont eu une superbe carrière, ils vont être des entraîneurs de top niveau. Mais non, on repart de zéro. […] Je commence donc depuis le début, de zéro. […] Si vous voulez devenir un grand manager, vous devez partir de zéro et oublier le joueur que vous étiez ». Patrice Evra – source : podcast sur le site de Manchester United (propos relayés par l’Equipe et la Provence)