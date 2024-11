Ex OM : « Eyraud? Je le défonce », la décla choc d’Adil Rami !

Invité à la promotion de la nouvelle série de Franck Gastambide « La Cage » par Netflix, Adil Rami n’a pas hésité à remettre un coup à son ancien président, Jacques-Henri Eyraud, qu’il n’aime pas.

Qui Adil Rami aimerait affronter dans une cage MMA s’il le pouvait? C’est la question que Netflix a posé à l’ancien défenseur de l’OM pour la promotion de la nouvelle série de Franck Gastambide sur la plateforme nommée « La Cage ». Rami garde une certaine rancoeur envers JHE, l’ancien président et ne l’a pas caché.

« Jacques-Henri Eyraud (son ex président à l’OM). Je le défonce. Parce que je ne l’aime pas tout simplement », a déclaré l’ancien international français.

J’ai connu pire à l’OM avec l’un des pires présidents de l’histoire

« C’est de la folie mais en même temps, plus rien ne me choque. C’est ce qui fait son charme, c’est ce qui fait l’Olympique de Marseille. On dit que Marseille c’est un pays dans un pays. Après moi personnellement, j’ai connu pire avec l’un des pires présidents du monde du football que tout le monde connait. (Pire que ça ?) Avec Jacques-Henri Eyraud, quand même. Il n’y a peut-être pas eu de déclarations comme ça mais moi, je connais un peu l’homme et je n’ai pas envie de rentrer dans ce qui est extra-sportif. Mais je me basais surtout sur l’entraîneur qui était un mauvais choix. Surtout quand il a osé dire que les supporters avaient pris du plaisir et ne s’étaient pas ennuyés. Je pense que là, c’était vraiment se tirer une balle dans le pied. Et à travers cette déclaration, ça montre vraiment que tu ne connais pas l’Olympique de Marseille, tu ne respectes pas le club. Puis après derrière tout ce qui suit franchement, j’essaye de me tenir loin de tout ça. Je préfère me concentrer sur tout l’aspect football. »