Ex – OM : « Eyraud merci de prendre vos valises et de nous dire au revoir ! »

Vendredi après-midi l’ensemble des associations des groupes de supporters de l’OM ont organisé une conférence de presse dans le but de faire entendre leur mécontentement. Et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Kassim Abdallah apporte un appui total à leur cause.

À la suite de la conférence de presse des groupes de supporters marseillais vendredi dernier, l’ancien latéral droit de l’OM Kassim Abdallah a délivré un message de soutien aux fans sur son compte Instagram.

J’apporte mon total soutien aux groupes de supporters – Kassim Abdallah

» J’apporte mon total soutien aux groupes de supporters. Une passion l’OM ! Une fierté d’être marseillais pure souche. Toute la France adule les supporters de l’OM et nous envie. Notre passion, notre ferveur, notre fidélité ne s’achètent pas. Elle se transmet. J’ai eu la chance de porter le maillot bleu et blanc et de fouler la pelouse du Vélodrome. Vous savez ce qu’on regarde en premier quand on sort du tunnel ? Ce sont les virages et les frissons apparaissent. L’adrénaline monte mais si tu n’es pas marseillais tu ne comprendras jamais. Monsieur Eyraud si en arrivant à Marseille vous n’êtes pas devenu marseillais, c’est parce que votre mentalité n’a rien à voir avec l’identité marseillaise. Vous auriez pu être acclamé, mais vous aimez et préférez le conflit. Impossible de venir au Vélodrome sans les groupes de supporters. C’est NON ! Eyraud merci de prendre vos valises et de nous dire au revoir. Grosse force à tous les groupes. Depuis 40 ans ils sont là. C’est l’ADN de Marseille » Kassim Abdallah – Source : Instagram (20/02/21)