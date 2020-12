Ex OM : Fanni valide totalement ce choix fort de Gignac !

Parti de l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Mexique, André-Pierre Gignac a étonné lors de son départ. Pourtant, son ancien coéquipier, Rod Fanni, valide totalement son choix !

André Pierre Gignac a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre les Tigres, au Mexique. Un choix qui a étonné en France alors que l’attaquant était en pleine bourre.

le Mexique est plus proche de sa mentalité — FANI

Son ancien coéquipier, Rod Fanni, s’est exprimé sur ce choix. Selon lui, il a très bien fait d’aller dans ce championnat plutôt que de rejoindre la MLS.

« Le Mexique était mieux pour lui, car ce n’est pas la même énergie. Je pense que le Mexique lui a donné plus de respect, d’amour et pour moi le Mexique est plus proche de sa mentalité. Le LA Galaxy, qui est plus glamour, n’est pas une mauvaise équipe, mais c’est différent. André-Pierre est plus heureux, pour moi, au Mexique. Los Angeles est une très bonne ville, mais pour le football, ce qu’ils lui donnent, le Mexique est meilleur. Y jouer, et quand je vois tout ce qui se passe autour, je sais que c’était une bonne décision » Rod Fanni – Source : Mediotiempo