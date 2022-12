Ex OM: France vs Maroc… Rami a tranché !

Adil Rami a été champion du monde 2018 avec l’Equipe de France. Le défenseur central aurait pourtant pu jouer pour le Maroc, et avant la demi-finale entre les deux nations, il a quand même tranché…

L’ancien défenseur de l’OM, aujourd’hui à Troyes possède la double nationalité franco-marocaine. Ce dernier sera donc partagé pour cette demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc ce soir à 20h. Adil Rami a quand même une préférence et il l’a fait savoir au média Le Parisien. Son cœur balancera donc un peu plus d’un côté même s’il sera heureux dans tous les cas…

Je peux juste dire qu’une partie de moi est déjà en finale

« Qui je vais supporter ? La France, puisque j’ai fait le choix un jour de porter le maillot bleu-blanc-rouge. Mais je peux juste dire qu’une partie de moi est déjà en finale. Car si le Maroc gagne, je serai fier de mon autre nationalité. Savourons ce beau message d’amitié entre les deux pays. J’aurais pu jouer pour le Maroc. Il y a longtemps, j’avais été convoqué par cette sélection, et j’avais décidé d’accepter. Moi qui avais commencé au bas de l’échelle, je trouvais que c’était une belle récompense. Pour moi, c’était un tremplin car j’avais peur de redevenir jardinier à la mairie de Fréjus. Mais Claude Puel, qui était mon coach à Lille, m’avait dit: ‘Tu ne connais pas ta valeur. Sois patient et ce sera l’équipe de France.’ Et c’est ce qui s’est passé. Mais cela m’avait fait mal de refuser. » Adil Rami – source : Le Parisien (14/12/2022)