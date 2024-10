Ex OM : Galtier l’a mauvaise !

Christophe Galtier, ancien joueur et entraîneur emblématique du LOSC, a récemment fait part de son mécontentement sur LinkedIn concernant son absence sur l’affiche célébrant les 80 ans du club.

En effet, malgré ses sept saisons au total passées au sein du club lillois, son nom ne figure pas sur le visuel de cet événement marquant. Dans son post, Galtier a lancé : « Est-ce que vous ne trouvez pas qu’une personne manque sur cette affiche ? » Tout en souhaitant un joyeux anniversaire au LOSC et à ses supporters, il a rappelé son parcours au club : « J’ai joué trois saisons et entraîné l’équipe pendant quatre ans, avec des classements remarquables : deuxième, quatrième et premier. » Il a aussi souligné l’importance de son rôle lors de la victoire du club en 2021.

Galtier l’oublié des 80 ans du LOSC

L’affiche des 80 ans du LOSC, qui met en avant un grand « 80 », célèbre les différentes générations de Dogues et des moments forts de l’histoire du club, incluant des figures comme Michel Seydoux, Olivier Létang, Vahid Halilhodžić et Rudi Garcia. Cependant, l’absence de Christophe Galtier, qui a joué de 1987 à 1990 et entraîné de 2017 à 2021, suscite des interrogations parmi les fans.

Pour célébrer cet anniversaire, le LOSC a également lancé une édition limitée de maillots, avec 771 exemplaires uniques. En tant qu’ancien joueur du club, le maillot de Christophe Galtier sera probablement attribué à un supporter ayant commandé ce coffret collector. Cette situation met en lumière l’impact de Galtier sur le LOSC et soulève des questions sur la reconnaissance des contributions des anciens joueurs et entraîneurs dans l’histoire du club.