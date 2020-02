Ex OM : Garcia ne comprend pas pourquoi les supporters (lyonnais) ne l’aiment pas…

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a accordé une longue interview dans les colonnes du journal l’Equipe ce dimanche. Il ne comprend pas pour les supporters ne l’aiment pas…

Au cours d’un entretien accordé à l’Equipe le coach de Lyon Rudi Garcia évoque le désamour des supporters lyonnais à son égard depuis son arrivée :



Dans une semaine ou dans un mois, plus personne ne se rappellera peut-être de ça.

Ce qui m’est reproché, c’est quoi ? De venir du club d’avant (l’OM, qu’il n’a donc pas cité, NDLR)… D’accord j’ai pu en froisser certains et j’en suis désolé, mais je défendais mes couleurs. Quand je suis arrivé, j’ai tenu à assister à une réunion avec les représentants des supporters. J’ai découvert une situation à laquelle je n’avais pas pensé. Et je trouvais que si ce n’était que ça, ce n’était pas si important, mais apparemment, ça l’est. (…) Nul n’est prophète en son pays. Je préférerais être plus apprécié. Mais c’est comme ça. C’était différent quand j’ai quitté Lille. Si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi… Ça m’intéresse pour voir s’il y a des choses à bouger. Mais dans une société kleenex, il faut relativiser. Dans une semaine ou dans un mois, plus personne ne se rappellera peut-être de ça. Tout va tellement vite » Rudi Garcia – Source: L’Equipe