Ex-OM: Genesio prend la défense de Rudi Garcia !

Interrogé par Christophe Dugarry sur RMC, Bruno Genesio a vanté les mérites de Rudi Garcia et s’est exprimé sur leur rivalité…

L’ex- entraîneur de Lyon, Bruno Genesio a été interrogé au micro de Team Duga à propos de la nomination de Rudi Garcia sur le banc lyonnais. L’ancien coach lyonnais pense que son homologue français a démontré par le passé qu’il était un grand tacticien. Il s’est aussi exprimé sur leur rivalité lorsque l’ancien coach de la Roma était sur le banc de l’Olympique de Marseille…

Il a démontré que c’était un grand entraineur– Bruno Genesio

» Je n’étais pas surpris que Rudi Garcia signe à Lyon, même si il y a eu des tensions entre lui et moi, ce qui est normal car on était rivaux. Il a démontré que c’était un grand entraineur dans un autre pays comme l’Italie, et ce n’est pas facile. Ce n’est pas parce que Rudi a entrainé Marseille qu’il ne peut pas signer à Lyon. Comment on peut penser que Mourinho signe à Lyon ? C’est sur qu’il y a un décalage avec Garcia, mais il est là pour travailler donc les supporters doivent aider Rudi Garcia ! » Bruno Génésio— Team Duga RMC

🗣💬 « Garcia a les capacités pour réussir à Lyon ! » Genesio adoube Garcia sur le banc de l’OL ! pic.twitter.com/1oO9sucgcf — Team Duga (@TeamDugaRMC) December 18, 2019