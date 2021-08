Ex OM : Gignac blessé au péroné !

Après s’être blessé au péroné, les Tigres ont annoncé qu’André-Pierre Gignac sera indisponible deux à trois semaines. L’ancien attaquant olympien devra patienter avant d’effectuer son retour sur les terrains.

Après avoir disputé les Jeux Olympiques de Tokyo avec l’équipe de France, André-Pierre Gignac avait manqué le début de saison avec les Tigres de Monterrey. Récemment rejoint par Florian Thauvin du côté du Mexique, l’ancien attaquant olympien devra encore patienter avant de retrouver le chemin des terrains. En effet, son club a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il souffrait d’une « petite fracture au péroné droit ». De ce fait, la durée d’indisponibilité d’André-Pierre Gignac a été communiquée par les Tigres. Elle serait estimée entre deux et trois semaines.

« Le Club Tigres informe qu’après une évaluation de notre joueur André-Pierre Gignac, une petite avulsion du péroné droit a été trouvée. Son pronostic de rétablissement est de deux à trois semaines. » Tigres de Monterrey – Source : Compte Twitter des Tigres (16/08/2021)

À 35 ans, l’ancien olympien a dernièrement brillé pendant les Jeux Olympiques. En effet, il avait inscrit 4 buts et a adressé 1 passe décisive durant la compétition. Des performances qui ont fait de lui le tricolore le plus décisif de cet effectif dirigé par Sylvain Ripoll.

Sur les réseaux sociaux, André-Pierre Gignac a posté un message pour confirmer sa blessure. Il espère être de retour pour aider son équipe et affronter Leon, le 12 septembre prochain. Depuis le début de saison, les Tigres ont mal démarré leur championnat. En effet, après quatre rencontres, ils sont classés 11e sur 18 équipes. De plus, ils ont été éliminés en quart de finale de la Leagues Cup.

« J’en ressortirai avec beaucoup d’ENCOURAGEMENT ! Le défi est d’être prêt pour la semaine contre Léon ! Une petite fracture ne me vaincra pas, gardez le sourire ! Allez les Tigres ! » André-Pierre Gignac – Source : Twitter @10APG

Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo la semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá 👊🏻💪🏻 Keep Smiling 😁 Vamos mis @TigresOficial pic.twitter.com/PaJZLgZ9Xj

— Gignac Andre-pierre (@10APG) August 15, 2021