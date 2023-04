Ex OM : Gignac encore et toujours décisif avec son club !

L’ancien olympien André-Pierre Gignac a inscrit un doublé en quart de finale de retour de la ligue des champions CONCACAF avec les Tigres de Monterey. Le club mexicain l’a emporté 5-0 et est qualifié pour les demi-finales de la compétition.

Attaquant de l’OM entre 2010 et 2015, Gignac a marqué les supporters marseillais. Il a joué 188 matchs, toutes compétitions confondues pour 77 buts. Certains d’entre eux sont mémorables comme ces deux doublés au Vélodrome dans les classicos contre le PSG en 2012 et 2015. Il a notamment gagné deux coupes de la Ligue en 2011 et 2012 sous les ordres de Didier Deschamps.

L’aventure de Gignac aux Tigres

En 2015, l’attaquant quitte l’OM, libre de tout contrat pour rejoindre les Tigres de Monterey, au Mexique. Ce choix a surpris car il était suivi entre autres par l’OL et Galatasaray. Rapidement le français fait l’unanimité dans son nouveau club, en enchaînant les buts et en remportant des titres avec les Tigres. Il remporte notamment la ligue des champions de la CONCACAF en 2020. Et participe à la coupe du monde des clubs, la même année. Gignac et ses coéquipiers atteignent la finale, mais perdent sur le plus petit des scores face au Bayern Munich. Déjà international français, ses bonnes performances au Mexique, couplées à la non sélection de Benzema pour l’Euro 2016, lui ont permis de disputer cette compétition en France. Il devient ainsi le premier français, évoluant dans un club non européen, sélectionné pour un Euro. Il a également porté le maillot de l’équipe de France olympique, lors des JO à Tokyo en 2021. Il était le capitaine de cette sélection et a marqué quatre buts en trois matchs.

🔵⚪️ André-Pierre Gignac ⚽️ Doublé hier en Ligue des champions de la CONCACAF ⚽️ Plein de sérénité #TeamOM Tigres UANL 🇲🇽 5-0 Motagua 🇭🇳 pic.twitter.com/IMJeoxIKJr — BAWOAWA (@BAWOAWWA) April 14, 2023

Gignac a encore fait parler son talent lors du quart de finale retour de la ligue des champions de la CONCACAF, en inscrivant un doublé face au club hondurien de Motagua. Les Tigres l’ont emporté 5-0, (6-0) au score cumulé et affronteront en demi finale l’équipe mexicaine du Club Léon, les 25 avril et 2 mai prochains.