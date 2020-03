Ex OM : Gignac fête les 60 ans des Tigres !

Dans un tweet publié cette nuit de samedi à dimanche, André-Pierre Gignac a tenu à remercier le club des Tigres de lui avoir « permis de faire parti de cette histoire. »

Ce dimanche, André Pierre Gignac a publié un tweet pour célébrer les soixante ans de son club au Mexique : les Tigres de Monterrey. Actuellement meilleur buteur du club et l’un des joueurs les plus importants de l’effectif, il a tenu à remercier les Tigres.

merci de m’avoir permis de faire partie de cette histoire — GIGNAC

A LIRE AUSSI : Ex-OM : Le Leeds de Bielsa cartonne à nouveau !

« En 60 ans, il se passe beaucoup de choses qui ne se construisent pas. Cette maison, cette famille est faite d’émotions et d’histoire. Félicitations @TigresOficial et tous les fans de ces 60 ans et surtout merci de m’avoir permis de faire partie de cette histoire qui n’est pas encore terminée »

André-Pierre Gignac – Source : Twitter