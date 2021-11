Ex OM : Gignac marque encore un but incroyable !

André-Pierre Gignac est éternel, l’attaquant des Tigres a marqué un superbe but d’une frappe en première intention comme il les aime…

À bientôt 36 ans, André-Pierre Gignac est toujours décisif ! Il a marqué un but splendide dans la nuit de jeudi à vendredi avec son club mexicain des Tigres de Monterrey. A 25 mètres, APG a envoyé une reprise de demi-volée qui a fini sa course dans le petit filet du gardien de Santos Laguna. On peut noter au passage la déviation involontaire d’un autre ancien marseillais, Doria. Malgré ce but, les Tigres ont perdu lors de ce match aller des quarts de finale du tournoi d’ouverture 2021 du championnat mexicain (2-1). Tout se jouera lors du match retour dimanche.

De passage dans l’émission Top of the foot sur RMC en mars dernier, André-Pierre Gignac était bien évidemment revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille. Le natif de Martigues a laissé une belle trace aux supporters olympiens, notamment lors de sa dernière saison sous les ordres de Marcelo Bielsa.

Les critiques n’étaient pas fausses — André-pierre Gignac

Lors d’un échange avec Eric Di Meco, APG est revenu sur la condition physique qui lui a value des moqueries lors de ses premières années marseillaises.

« Il faut dire ce qui est, les critiques n’étaient pas fausses. Cela a été deux années compliquées. J’ai été blessé et je savais que je n’étais pas au niveau physique. Ce qu’il faut savoir avec moi, c’est que j’ai besoin d’avoir une préparation physique d’avant-saison, sinon ma saison est tronquée. En fait, je ne suis pas dans le rythme. Les deux premières saisons, j’ai eu la pubalgie et cela a été compliqué. Après, j’ai réussi à enchaîner quelques buts et derrière j’ai décidé de partir au Mexique. » André-Pierre Gignac – Source: RMC (23/03/2021)