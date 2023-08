Ex OM : Gignac marque encore un très beau but

Gignac continue de faire parler de lui, même au Mexique. L’attaquant des Tigres de Monterey a inscrit, cette nuit, un but égalisateur, sur un ciseaux contre les Canadiens de Vancouver, en 16es de finale de la Leagues Cup. Son équipe s’est ensuite qualifiée pour le tour suivant après une séance de tirs au but.

Passé par l’OM entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac a laissé un grand souvenir pour les supporters olympiens. L’ancien numéro 9 marseillais a disputé 188 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot olympien, pour 77 buts. Parmi lesquels il y a eu deux doublés contre le PSG, à domicile en 2012 et 2015. Au mercato d’été 2015, « Dédé » Gignac s’engage librement au Mexique, chez les Tigres de Monterey. Un choix surprenant à l’époque, à seulement 30 ans de quitter l’Europe. Ce choix fut cependant payant pour l’attaquant. Depuis son arrivée aux Tigres, il a disputé, à date, 343 matchs, toutes compétitions confondues, pour 189 buts. Il remporte la Coupe des Champions de la CONCACAF 2020 et emmène les siens en finale de la coupe du monde des clubs cette même année. Une rencontre perdue 0-1 face au Bayern Munich.

André-Pierre Gignac dans ses oeuvres🐯. Pas la Liga MX, mais toujours efficace.pic.twitter.com/JDbEpLwaHw — Diego Tonatiuh (@diegotonatiuh) August 5, 2023

Gignac toujours un buteur efficace

Ce départ outre Atlantique ne lui a pas empêché de poursuivre sa carrière internationale avec la France. En 2016, suite à la non sélection de Benzema, il participe à l’Euro 2016 en France et atteint la finale. Il a été également nommé capitaine de l’équipe de France olympique pour les JO de Tokyo en 2021. Même si l’équipe est éliminée dès les phases de poules, Gignac marque quatre buts en trois matchs. Son dernier fait d’armes en club est un but, marqué en ciseaux, cette nuit, contre les Whitecaps de Vancouver, en 16èmes de finale de la Leagues Cup. Un but égalisateur, splendide, marqué à la 53e minute, avant une victoire des siens aux tirs au but 5-3.