Ex OM : Gignac revient sur sa déclaration polémique sur l’Equipe de France !

En cette fin de semaine, André-Pierre Gignac aurait choisi son camp entre la France et l’Argentine pour la Coupe du Monde. Sur RMC, l’ancien joueur de l’OM est revenu sur ses propos !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié la polémique qui a démarré autour de sa déclaration sur Fox Sports en cette fin de semaine sur l’Argentine et l’Equipe de France.

« Aujourd’hui, en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du monde pour Messi. Je suis Français, mais j’aimerais que Messi soulève la Coupe du monde parce qu’il le mérite pour l’ensemble de sa carrière. Son comportement est celui d’un leader. (…) Il a encore beaucoup de magie. » André-Pierre Gignac – Source : Fox Sports

Je suis à bloc derrière les Bleus ! — Gignac

L’international français qui a notamment participé à la finale de l’Euro en 2016 est revenu sur ses propos. Sur RMC, l’ancien marseillais a tenu à réaffirmer son soutien à l’Equipe de France.

« Mais je n’ai jamais dit que j’étais pour l’Argentine avant cette finale contre la France. Il y a des phrases qui sont en ce moment sorties de leur contexte. En aucun cas je ne supporterai l’Argentine et Messi pour cette finale. C’est n’importe quoi, et même pas pensable ! J’ai été international français, j’ai perdu une finale de l’Euro sous ce maillot en 2016, j’ai pleuré avec mes coéquipiers dans le vestiaire du stade de France après cette défaite face au Portugal (0-1 a.p., le 10 juillet 2016) et j’ai encore plein d’amis au Qatar comme Hugo (Lloris), Olivier (Giroud), Antoine (Griezmann) ou encore Steve (Mandanda). On veut faire croire que je suis pour l’Argentine… Je suis à bloc derrière les Bleus ! Je veux qu’ils ramènent encore cette Coupe à la maison. » André-Pierre Gignac – Source : RMC (17/12/22)