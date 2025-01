Ex OM : Gignac va devoir choisir !

L’avenir d’André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey est incertain, son contrat se terminant en juin 2025 sans prolongation pour le moment, malgré des performances solides cette saison. Les dirigeants du club semblent hésiter entre une reconversion comme président sportif ou un départ éventuel, avec des rumeurs le liant même au Club América.

André-Pierre Gignac, après une décennie passée avec les Tigres de Monterrey, est à un tournant de sa carrière. Son contrat, qui expire en juin 2025, n’a pas encore été prolongé, et la direction du club mexicain semble désormais hésiter quant à l’avenir du meilleur buteur de son histoire. Bien que Gignac ait récemment marqué sept buts et délivré une passe décisive en 18 matchs cette saison, ses performances ont diminué avec l’âge, et ses dirigeants semblent incertains quant à l’opportunité de lui offrir une prolongation.

A lire : Mercato OM : les dernières infos de Romain Molina dans le dossier Brassier !

Gignac sera en fin de contrat en juin prochain !

Nuevo León no lo cree; André-Pierre Gignac y el club de MLS que podría sacarlo de Tigres https://t.co/LP76NQLzFG — Inés Mejía García (@InsMejaGarca1) January 9, 2025



Au mois de décembre, il avait été suggéré que Gignac pourrait prendre un rôle de président sportif au club une fois sa carrière de joueur terminée, mais un mois plus tard, les dirigeants sont moins convaincus. À 39 ans, Gignac continue d’être une figure légendaire des Tigres, mais son futur à Monterrey semble de plus en plus incertain. De plus, des discussions sont en cours sur un possible remplacement, avec André Silva ciblé comme potentiel successeur. Les Tigres ne sont pas les seuls à envisager un départ de l’attaquant français, car des rumeurs le lient également au Club América, où son ancien entraîneur André Jardine l’apprécie particulièrement. En MLS, San Diego F.C serait aussi intéressé ! Gignac devra décider de la direction qu’il souhaite donner à sa carrière d’ici la fin de saison.