Ex OM : Gomis félicite Lyon pour son recrutement et voit une belle deuxième partie de saison !

Dans un entretien accordé au club lyonnais, Bafetimbi Gomis a donné de ses nouvelles puis a félicité le dernier mercato où la direction a grandement renforcé l’effectif. Il voit une belle deuxième partie de saison pour son ancien club.

Avant de jouer à l’Olympique de Marseille, Bafetimbi Gomis avait porté les couleurs de Lyon. C’est d’ailleurs sous ce maillot qu’il avait atteint l’Equipe de France et eu quelques sélections avec les Bleus. Dans un entretien accordé au club lyonnais, l’ancien attaquant de Ligue 1 a donné de ses nouvelles ! Il évolue actuellement au Japon et a gagné la Coupe du Japon la saison dernière.

Malgré la distance, il garde toujours un œil sur Lyon qui est un club important à ses yeux. L’ancien joueur de l’OM félicite le recrutement de la direction et pense que la deuxième partie de saison leur sera plus favorable que la première qui a été extrêmement compliquée.

Dans cette deuxième partie de saison, mené par un grand Lacazette, le club reviendra très fort

« Il est difficile de suivre tous les matchs avec les 8 heures de décalage horaire, mais je suis l’actualité de l’OL, car c’est un club qui a été important dans ma vie d’homme et de footballeur. Je garde de très belles attaches, je viens à Lyon dès que je suis en France. Ça me fait mal de voir l’OL dans cette position. Le groupe est jeune et dans une phase de reconstruction, cela demande du temps et j’espère que les dirigeants arriveront à recréer une dynamique. Alexandre Lacazette arrive à tenir son rang et marquer des buts malgré la situation difficile. Je suis content de l’avoir vu revenir à Lyon. J’aimerais que d’autres joueurs prennent aussi ce leadership, c’est peut-être ce qui manque à l’équipe pour décoller. J’espère qu’ils trouveront la bonne recette. Je pense qu’ils ont fait un mercato intéressant avec Matić notamment, un joueur qui a de l’expérience et qui pourra réguler le milieu. Je tire mon chapeau aux supporters qui, malgré les résultats compliqués, restent positifs. L’OL est une famille et dans cette deuxième partie de saison, mené par un grand Lacazette, le club reviendra très fort. », a affirmé Gomis avant d’évoquer l’Olympico qui aura lieu ce soir :« L’important est que ce soit une belle fête du football. Les deux clubs ne sont pas à la place à laquelle ils devraient être, mais cela reste une affiche de Ligue 1. J’espère que nous verrons un grand match avec des buts. »