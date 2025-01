Ex OM : Gros rebond pour Rudi Garcia ?

L’Union royale belge chercherait un remplaçant à Domenico Tedesco, et Rudi Garcia serait l’un des candidats favoris pour diriger les Diables Rouges, après son départ de Naples fin 2023. Thierry Henry, également cité comme potentiel sélectionneur, a démenti toute approche de la Fédération belge, tout en restant « ouvert à tout projet ».

L’Union royale belge de football serait en quête d’un nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco devant bientôt être remercié en raison de ses résultats décevants. Selon Le Soir, le profil de Rudi Garcia serait particulièrement apprécié pour succéder à Tedesco, le coach de 60 ans étant sans poste depuis son départ de Naples à la fin de l’année 2023, après avoir résilié son contrat avec le club italien. La Fédération belge aurait ciblé Garcia en raison de ses succès avec Lille en 2011, où il a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France, ainsi que de son expérience avec l’OM, l’OL, l’AS Roma et Al-Nassr en Arabie saoudite.

Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique ?

L’ancien entraîneur de l’OM aurait ainsi une longueur d’avance sur les autres prétendants, dont Thierry Henry, un autre Français également pressenti. Bien que l’ex-attaquant de l’équipe de France, désormais consultant pour CBS, ait été adjoint de Roberto Martinez avec les Diables Rouges entre 2016 et 2022, il a démenti toute approche formelle de la Fédération belge. Lors de son passage dans Rothen s’enflamme sur RMC, Henry a toutefois précisé être « ouvert à tout » et que cela dépendrait du projet proposé.