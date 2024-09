Ex OM : Grosse nouvelle pour Thauvin ?

Selon L’Équipe, Florian Thauvin pourrait bien intégrer le groupe de Didier Deschamps à l’occasion des jours 3 et 4 de la Ligue des nations. Après un début de saison exemplaire en Serie A, il pourrait relancer sa carrière internationale.

Du haut de ses 31 ans, Florian Thauvin est à son meilleur niveau. Malgré une lourde défaite face à l’AS Roma (3-0) hier, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a encore brillé. L’Udinese Calcio a été relégué à la troisième place du championnat italien, derrière Torino FC et la SSC Napoli.

Un début de saison exemplaire

Florian Thauvin a rejoint librement l’Udinese Calcio en janvier 2023. Sa première saison avec le club italien n’a pas été exceptionnelle. Le milieu offensif n’a inscrit aucun but en 16 matchs. L’année d’après, il a marqué 5 fois et a délivré 3 passes décisives, mais c’est au cours de la saison 2024/2025 que le natif d’Orléans se fait remarquer. Depuis la reprise de la Serie A, en août dernier, Thauvin a été titularisé à 4 reprises et a marqué 3 buts, dont 2 contre Parme.

Thauvin pré-convoqué !

Selon les informations du journal L’Équipe, Florian Thauvin a été pré-convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus. L’équipe de France affrontera Israël et la Belgique, respectivement les 10 et 14 octobre prochains, à l’occasion de la Ligue des nations. Les hommes de Didier Deschamps sont actuellement deuxièmes de leur groupe. Ils s’étaient inclinés face à l’Italie (1-3) lors de la première journée avant de remporter leur deuxième match contre les Diables Rouges.

Le dernier match de Florian Thauvin avec les Bleus remonte au mois de juin 2019, en Andorre. Au total, il a marqué 1 but en 10 matchs. La liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps sera révélée le 3 octobre prochain, à 14 heures.

