Ex OM : Guendouzi décisif dans une fin de match folle avec la Lazio !

Ce mercredi soir, la Lazio jouait face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions. L’ancien Marseillais Mattéo Guendouzi est entré et a été décisif !

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio de Rome. Le milieu de terrain a joué ce mercredi soir une rencontre de Ligue des Champions avec les Italiens. Laissé sur le banc, il est entré à la 68e minute en remplaçant Luiz Alberto. En toute fin de rencontre, à la 95e minute, Guendouzi se retrouve en bonne position pour centrer. Il trouve Pedro qui permet aux Romains de prendre l’avantage dans les dernières secondes de la rencontre. Une passé vraiment décisive pour l’international français qui, avec l’ailier espagnol, ont permis à la Lazio de prendre les 3 points face au Celtic.

« Guendouzi travaille de manière fantastique, je l’aime beaucoup »

Interrogé en conférence de presse avant la réception de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, Luis Alberto, milieu de terrain romain, s’est exprimé sur le cas de l’international français : « Les trois nouveaux arrivants sont des joueurs fantastiques : Guendouzi vient d’Arsenal, et de l’OM, ça veut tout dire. Il travaille de manière fantastique, et je l’aime beaucoup. Peu à peu, ils trouveront eux aussi plus d’espace, ils feront une bonne saison », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain de 24 ans avait séduit les observateurs italiens dès ses premières minutes disputées face à Naples (victoire 1-2). « Une personnalité de leader, la foulée d’un diamant très pur (…) Il occupe le temps et l’espace, donne de l’oxygène et de l’équilibre. Une recrue parfaite« , pouvait-on lire dans le quotidien italien Il Messaggero.