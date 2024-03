Ex OM : Guendouzi répond à Igor Tudor sur le terrain !

Anciens de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi et Igor Tudor se sont retrouvés à la Lazio. Dès son premier match, le coach a mis le milieu sur le banc mais le joueur lui a répondu !

Mattéo Guendouzi fait le bonheur de la Lazio depuis le début de la saison. Le milieu français qui jouait moins à l’OM sous Igor Tudor avait retrouvé de la régularité. Seulement, le coach croate a repris le banc du club italien. Dès son premier match, il a mis Guendouzi sur le banc.

Ce dernier est entré en jeu et a offert le but de la victoire grâce à un superbe centre sur la tête de Marusic ! Résultat, la Lazio l’emporte sur la Juventus sur le score de 1-0 avec une passe décisive de Mattéo Guendouzi. Mis sur le banc, l’ancien joueur de l’OM envoie un message fort à son entraîneur.

Adam Marusic goal for Lazio’s lead over Juventus.#LazioJuventus pic.twitter.com/AcMRKNJ508 — Serie A Xtra (@SerieAXtra) March 30, 2024

La belle déclaration d’amour de Guendouzi !

Dans un entretien accordé au Parisien, Mattéo Guendouzi est revenu sur son passage à l’OM. « A l’OM, le foot c’est une religion. La plupart des gens n’ont pas forcément beaucoup d’argent, mais ils consacrent un budget conséquent pour se déplacer, avoir leur abonnement au stade. Comme joueur de l’OM, tu as des devoirs. Tu peux perdre, mais à condition que tu te donnes à 3 000 %, que tu respectes le maillot, le club et ses supporters. Pour moi, c’est la chose essentielle. (…) Je le répéterai toujours : avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. Dès les premiers matchs, à domicile ou à l’extérieur, j’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs. C’est pour ça que tout le monde a dit que j’étais fait pour le club. Je me suis senti comme à la maison dès le départ. Après, il faut aussi être bon sur le terrain. C’est bien de courir, mais il faut faire de belles performances et aider l’équipe. C’est ce que j’ai très bien réussi là-bas. Quand j’allais au restaurant, faire les courses, me promener, je ressentais l’amour des supporters et je leur en serai à jamais reconnaissant. »