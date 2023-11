Ex OM : Haaland a relevé le défi de Didier Drogba !

L’ancien attaquant de l’OM, Didier Drogba avait lancé un défi à l’attaquant Erling Haaland lors de la cérémonie du dernier Ballon d’or. Le buteur de Manchester City l’a relevé lors du match de Ligue des Champions face aux Young Boys !

Didier Drogba avait profité de la cérémonie du Ballon d’or pour lancer un défi à Erling Haaland. En effet, il avait demandé de reproduire la célébration d’un de ses buts ce qu’il a fait mardi après avoir ouvert le score face aux Young Boys en Ligue des champions. « Pour ton prochain but, je te mets au défi, tu dois choisir entre la célébration de Didier Drogba et celle de Gary Lineker, si tu acceptes bien sûr », avait lancé l’ancien buteur de l’OM. L’attaquant norvégien a tendu ses bras après son ouverture du score sur penalty, une célébration bien connue de Didier Drogba.

Erling Haaland hit the Didier Drogba goal celebration after accepting the challenge at the Ballon d’Or ceremony 🙌#UCL | @rioferdy5 | @laura_woodsy | @JoleonLescott pic.twitter.com/WJy59vPniq

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023