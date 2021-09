Ex OM : Habib Beye propulsé entraîneur numéro un (provisoirement ?)

Le club francilien réalise un mauvais début de championnat. Par conséquent, le désormais ancien entraîneur, Vincent Bordot, a été mis à pied. Habib Beye, qui avait intégré le staff cet été, est donc propulsé numéro un. Néanmoins, cela ne devrait pas durer.

Quinzième après six journées avec seulement six points. Le Red Star est (très) en retard sur ce que le club voulait prétendre en début de saison. Le club de National 1 est en effet un candidat déclaré à la montée en deuxième division.

Beye a animé sa première séance ce lundi

En revanche, le début de saison calamiteux et la gifle reçu à Annecy 6-0 a eu la peau du désormais ex-entraîneur, Vincent Bordot, et de son adjoint. Ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire.

Le Red Star annonce la mise à pied à titre conservatoire de Vincent Bordot et Jimmy Modeste. ⤵️ https://t.co/2Wk9AVQ7Mc — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) September 13, 2021

Conséquence ? Habib Beye, qui avait intégré le staff cet été, est propulsé numéro un. En effet, il a animé sa première séance d’entraînement ce lundi après-midi. Il est donc fort possible de voir l’ancien défenseur de l’OM sur le banc du Red Star ce week-end, pour la réception de Villefranche.

Le nom de Rui Almeida évoqué pour remplacer Beye ?

Néanmoins, cette situation devrait être temporaire. Premièrement car le club rappelle que l’entraîneur des gardiens, Faouzi Amzal, et le préparateur physique, Randy Fondelot, vont diriger certains entraînements également. De plus car le consultant de Canal+ passe encore en ce moment même son brevet d’entraîneur de football professionnel. Et, enfin, le journal L’Equipe assure que « Beye ne serait pas emballé non plus puisqu’il souhaiterait lancer sa carrière d’entraîneur dans des conditions plus favorables ».

Par conséquent, un nom revient pour reprendre les rênes du club franciliens. Celui de Rui Almeida. Ce dernier est déjà passé par le Red Star, Troyes ou encore Caen.