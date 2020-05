Ex OM : Hilton, totalement fan de ce joueur avec qui il a joué à Marseille !

Ce samedi, Vitorino Hilton a répondu aux questions de L’Equipe dans un live sur Instagram. Il a notamment évoqué le cas d’Hatem Ben Arfa, le joueur le plus fort avec qui il a joué selon lui !

Le journal L’Equipe a donné la parole à Vitorino Hilton ce samedi. Le défenseur central de Montpellier qui a joué à l’Olympique de Marseille de 2008 à 2011 a répondu à de nombreuses questions.

C’est un des joueurs les plus forts que j’ai côtoyés — HILTON

Il a d’ailleurs livré le nom du joueur le plus fort avec lequel il a joué dans sa carrière. Selon lui, c’est Hatem Ben Arfa lors de leurs saisons communes à l’Olympique de Marseille !

« Pour moi, c’est Hatem Ben Arfa, à Marseille (de 2008 à 2011). C’est un des joueurs les plus forts que j’ai côtoyés. C’est dommage qu’il n’ait pas fait une longue carrière. Avec son talent, il aurait mérité de jouer dans un grand club. Pour moi, c’était le plus fort. […] Après, on sait tous que, dans le football, il n’y a pas que le talent qui compte. Il y a plusieurs aspects : le comportement du joueur, le professionnalisme. Il a peut-être manqué d’un peu de professionnalisme pour y arriver. »