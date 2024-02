Ex OM : « Il était du niveau de Messi, il faisait ce qu’il voulait »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Souleymane Diawara est revenu sur plusieurs faits marquants de sa carrière et a donné le joueur le plus talentueux avec lequel il a joué. Pour lui, il s’agit sans aucun doute d’Hatem Ben Arfa !

Souvent considéré comme étant l’un des pires gâchis du football français, Hatem Ben Arfa a une nouvelle fois été cité comme le joueur le plus fort avec lequel un ancien de l’OM a évolué. Cette fois-ci, il s’agit de Souleymane Diawara avec qui il a partagé le maillot de l’Olympique de Marseille. « Quand Hatem (Ben Arfa, son partenaire à l’OM entre 2009 et 2011) avait envie de faire mal, il était du niveau de Messi, il faisait ce qu’il voulait. S’il était dans cet état d’esprit là, la consigne entre nous c’était : « Dès qu’on a le ballon, on le file à Hatem. »

Le joueur le plus drôle? Baky Koné !

Diawara a ensuite raconté une anecdote sur Bakary Koné qu’il a connu également à l’OM.. Assurément l’un des joueurs les plus drôles qu’il a côtoyé selon ses dires dans l’entretien accordé à L’Equipe. « Baky (Bakary) Koné, une fois, en plein entraînement, à Marseille (en 2009-2010), il nous raconte que, lors d’un déplacement en Afrique, avec la Côte d’Ivoire, il a demandé à un maître d’hôtel du Nutella, pendant un petit-déjeuner, se remémore Diawara. Le mec n’a pas bien compris et au bout de dix minutes il est revenu lui dire : « Monsieur Baky, je suis désolé mais monsieur Nutella n’est pas à l’hôtel en ce moment. « Quand il nous a raconté ça, « Mamad' » (Mamadou Niang) et moi on est partis dans un tel fou rire que (Didier) Deschamps a dû interrompre l’entraînement. »