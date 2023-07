Mercato ex OM : Issa Kaboré a trouvé un nouveau club !

Olympien la saison précédente, Issa Kaboré va être prêté sans option d’achat à Luton Town par Manchester City. Le latéral droit a également prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec le récent champion d’Europe avant de rejoindre le promu en Premier League.

Un nouveau prêt sans pour Issa Kaboré (22 ans). La saison précédente, le cousin de Charles a été prêté à l’OM, avec une option d’achat de 20 millions par Manchester City. Le latéral droit a disputé 29 matchs, toutes compétitions confondues avec l’OM, dont 11 titularisations et un but contre Strasbourg le 29 octobre 2022 . Sur la première moitié de saison Kaboré, dans l’ombre de Clauss, a du se contenter de quelques entrées en cours de matchs. Mais Tudor l’a mis en deuxième partie de saison plus souvent titulaire. L’ancien coach avait mis Nuno Tavares sur le banc, avait décalé Clauss à gauche et Kaboré était positionné en piston droit. Ses performances furent correctes, mais pas suffisantes pour que l’OM lève son option d’achat.

Issa Kaboré to Luton Town, deal signed and here we go. Official soon. 🔵🟠✔️

Manchester City will extend his contract until June 2027 — and loan Kaboré to Luton until the end of the season.

NO buy option clause included. pic.twitter.com/praqF6N5pT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023